Kanser ilacı vurgununda 3. dalga! 537 kutu ilaç bulundu: Görüntüler ortaya çıktı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tarihi geçmiş kanser ilaçları soruşturmasında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Özbekistan uyruklu M.A.'nın evine düzenlenen baskında 106 kutu kanser ilacı ve 431 kutu farklı tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. İlaçların son kullanma tarihlerinin geçtiği ve sahte prospektüsler hazırlandığı tespit edilirken şüpheli gözaltına alındı. Daha önce 21 kişinin tutuklandığı soruşturmada, tarihi geçmiş ilaçların yeni kutu ve prospektüslerle yeniden ambalajlanarak piyasaya sürüldüğü iddiası araştırılıyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel