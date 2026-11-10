Konya-Beyşehir yolunda kaza: Mustafa ve Senem Kemer çifti öldü

Aliağa'daki fabrika faciası sonrası şok olay: Eski çalışan üzerine yanıcı madde döküp kendini yaktı

Yeni Parti'de siyasi kriz: Candan Yüceer partiden istifa etti, AK Parti iddiası gündemde

Aliağa'daki fabrika faciası sonrası şok olay: Eski çalışan üzerine yanıcı madde döküp kendini yaktı