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Adana'da yolcu otobüsü alt geçit duvarına çarptı: 11 yaralı, şoför 2 saatte çıkarıldı

Adana'da yolcu otobüsü alt geçit duvarına çarptı: 11 yaralı, şoför 2 saatte çıkarıldı

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Adana'nın Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı otogar alt geçidinde saat 03.30 sıralarında yolcu otobüsü kaza yaptı. Hatay-Giresun seferini yapan yolcu otobüsü, alt geçit duvarına ve yön tabelası direğine çarptı. İçinde 38 kişinin bulunduğu otobüste 11 kişi yaralandı. Araçta sıkışan otobüs sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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