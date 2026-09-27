Adana'da yolcu otobüsü alt geçit duvarına çarptı: 11 yaralı, şoför 2 saatte çıkarıldı
Adana'nın Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı otogar alt geçidinde saat 03.30 sıralarında yolcu otobüsü kaza yaptı. Hatay-Giresun seferini yapan yolcu otobüsü, alt geçit duvarına ve yön tabelası direğine çarptı. İçinde 38 kişinin bulunduğu otobüste 11 kişi yaralandı. Araçta sıkışan otobüs sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam