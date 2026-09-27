Beyoğlu'nda dron destekli asayiş operasyonu! Fuhuş pazarlığı havadan tespit edildi, işletmeler mühürlendi
İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü ile Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı çevresinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Dron destekli yapılan asayiş uygulamasında 1.737 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimler kapsamında sokak aralarındaki yasa dışı faaliyetler havadan görüntülenerek şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam