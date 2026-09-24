Bakan Ersoy Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü etkinliklerine katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında başkent Taşkent'te resmi temaslar gerçekleştirdi. Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki turizm iş birliğini ele alan Ersoy, "Mâtürîdî'nin Düşünce Dünyası" adlı eserin Özbekçe çevirisinin tanıtım törenine katıldı. Bakan Ersoy, Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatı ile İlgili Eserlerin Türkçe Dışındaki Yayınlanmasına Destek Projesi (TEDA) kapsamında Özbekistan'da 25 eserin çeviri ve yayımına destek sağladıklarını ifade etti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam