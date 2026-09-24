Bursa'da eşiyle yürürken akrabalarının silahlı saldırısına uğradı! O anlar kamerada

Güzellik merkezi oyunuyla 100 milyon liralık vurgun! 10 gözaltı

Ankara'da okul bahçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan Buse G. hayatını kaybetti