Giriş Tarihi: 11 Eylül 2026 14:34 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 15:05

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı ve 29 yaşındaki Muhammet Ece'nin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, Ece hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FETHİYE'DE KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde çarpışma anları yer aldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. S.T. yönetimindeki 48 AKD 383 plakalı kamyonet ile Muhammet Ece'nin kullandığı 48 AOA 678 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kamyonet sürücüsü S.T., otomobil sürücüsü Muhammet Ece ve otomobilde bulunan H.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammet Ece, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü S.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, H.Ç.'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı anlar görülüyor. Ölümle sonuçlanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.