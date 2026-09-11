Giriş Tarihi: 11 Eylül 2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 12:03

Araçta Sıkışan 5 Kişiyi İtfaiye Çıkardı

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Esenyazı Kavşağı'nda meydana geldi. Esenyazı Mahallesi'nden kara yoluna çıkan P.G. yönetimindeki 45 AKZ 154 plakalı tır ile aynı yönde seyreden Sadık Karaduman (21) idaresindeki 34 MIY 971 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan 5 kişi araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılardan Biri Hastanede Hayatını Kaybetti

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan Oslu (21), Kula Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Sadık Karaduman (21), Ömer Yaman (22) ve Mehmet Ünver'in (21) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde, durumu ağır olan Ahmet Altürk'ün ise Salihli Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Tır Sürücüsü Gözaltında

Kazanın ardından jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Tır sürücüsü P.G. gözaltına alındı.