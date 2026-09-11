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Manisa'da TIR'a çarpan kamyonet can aldı: 21 yaşındaki Ramazan Oslu hayatını kaybetti

Manisa'da TIR'a çarpan kamyonet can aldı: 21 yaşındaki Ramazan Oslu hayatını kaybetti

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Manisa'nın Kula ilçesinde kara yoluna çıkan TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki beş kişiden biri hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi; itfaiye sıkışanları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Jandarma gözaltı işlemi başlattı.

Araçta Sıkışan 5 Kişiyi İtfaiye Çıkardı

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Esenyazı Kavşağı'nda meydana geldi. Esenyazı Mahallesi'nden kara yoluna çıkan P.G. yönetimindeki 45 AKZ 154 plakalı tır ile aynı yönde seyreden Sadık Karaduman (21) idaresindeki 34 MIY 971 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan 5 kişi araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılardan Biri Hastanede Hayatını Kaybetti

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan Oslu (21), Kula Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Sadık Karaduman (21), Ömer Yaman (22) ve Mehmet Ünver'in (21) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde, durumu ağır olan Ahmet Altürk'ün ise Salihli Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Tır Sürücüsü Gözaltında

Kazanın ardından jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Tır sürücüsü P.G. gözaltına alındı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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