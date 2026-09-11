Giriş Tarihi: 11 Eylül 2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 09:20

Boğazına Şeker Kaçan Çocuğu Esnaf Heimlich Manevrasıyla Kurtardı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde boğazına jöle şekeri kaçan 3 yaşındaki çocuk, esnafın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Heimlich Manevrasıyla Hayata Döndü

Olay, Sanayi Mahallesi Çaylı Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Çocuğuyla iş yerine giren annenin yardım istemesi üzerine, o sırada dükkânda bulunan esnaf Ferdi Algı harekete geçti. Çocuğun nefes alamadığını fark eden Algı, Heimlich manevrası uygulayarak boğazındaki jöle şekerini çıkardı. Nefes almaya başlayan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anında fenalaşan anneye de çevredeki vatandaşlar yardım etti.

"İlk Müdahalede Şeker Çıktı"

Olay anını anlatan Ferdi Algı şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşımı ziyarete gittiğim sırada içeri giren annenin feryat ettiğini ve çocuğun nefes alamadığını gördüm. Hemen yerimden kalkıp Heimlich manevrası uyguladım. İlk müdahalede ağzındaki şeker çıktı ve çocuk yeniden nefes almaya başladı. Sağlık durumunun iyi olmasına çok sevindim, vatandaşlık görevimi yaptım."