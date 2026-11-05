Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fon soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'ne geldi
Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Adliyesi'ne geldi. Gönül'ün savcılıkta ifade vereceği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, emniyet aracılığıyla savcılığa çağrıldı.
Gönül, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Eski SPK Başkanı'nın savcılıkta ifade vereceği bildirildi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam