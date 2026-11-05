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Gönül, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Eski SPK Başkanı'nın savcılıkta ifade vereceği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, emniyet aracılığıyla savcılığa çağrıldı.