İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

GÖNÜL ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Gönül savcılıkta ifade verecek.

GÖNÜL HAKKINDAKİ İDDİALAR

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında, Eylül 2026'da patlak veren fon krizinde manipülasyon iddialarına karşı denetim görevini yerine getirmediği şüphesiyle soruşturma başlatıldı. 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifade veren Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 14 Ekim'de soruşturma izni verdi. 20 Ekim'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı görevinden alınan ve hakkındaki iddiaları reddeden Gönül, 5 Kasım'da yeniden ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.