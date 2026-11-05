Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adliyede! Fon soruşturması kapsamında ifadesi alınacak
Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne gitti. Fon krizindeki manipülasyon iddialarına karşı denetim görevini yerine getirmediği şüphesiyle hakkında soruşturma yürütülen Gönül’ün savcılıkta ifade vermesi bekleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adliyede
GÖNÜL ADLİYEDE
Soruşturma kapsamında ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Gönül savcılıkta ifade verecek.
GÖNÜL HAKKINDAKİ İDDİALAR
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında, Eylül 2026'da patlak veren fon krizinde manipülasyon iddialarına karşı denetim görevini yerine getirmediği şüphesiyle soruşturma başlatıldı. 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifade veren Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 14 Ekim'de soruşturma izni verdi. 20 Ekim'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı görevinden alınan ve hakkındaki iddiaları reddeden Gönül, 5 Kasım'da yeniden ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.