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Arnavutköy’de itfaiye merdiveniyle kurtarılan şahıs: "Oturmaya geldim beni unuttular" dedi

Arnavutköy’de itfaiye merdiveniyle kurtarılan şahıs: "Oturmaya geldim beni unuttular" dedi

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İstanbul Arnavutköy’de bir sivil toplum kuruluşuna ait büro binasında mahsur kaldığını iddia eden şahıs, pencereden vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla pencereden indirilen kişinin "Oturmaya geldim, beni unuttular" şeklindeki beyanı şüphe uyandırdı. Açıklamaları inandırıcı bulunmayan şahıs, polis ekipleri tarafından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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