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Düzce Akçakoca'da 4 kişinin öldüğü patpat tır kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Düzce Akçakoca'da 4 kişinin öldüğü patpat tır kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı tır ve patpat kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tırın bir anda yoldan çıkarak tarım aracına çarptığı görüldü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 7 Eylül'de meydana gelen ve tır ile fındık işçilerinin bulunduğu patpat olarak tabir edilen tarım aracının karıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Görüntülerde, patpatın sol şeritte ilerlediği sırada tırın bir anda yoldan çıkarak tarım aracına çarptığı görüldü.

TIR BİR ANDA YOLDAN ÇIKTI

Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 7 Eylül günü akşam saatlerinde meydana geldi.

Kara yolunda tır ile patpatın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, fındık işçilerinin bulunduğu patpatın sol şeritte ilerlediği görülüyor.

Görüntülerde tırın bir anda yoldan çıkarak önce patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarptığı, ardından yoldan çıktığı görülüyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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