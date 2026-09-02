Giriş Tarihi: 02 Eylül 2026 10:33

Tartıştığı Kişiyi Bacaklarından Vurdu

Olay, saat 21.00 sıralarında Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.A. ile H.P. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran Ş.A., ateş ederek H.P.'yi bacaklarından vurdu.

Saldırgan Yakalandı

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.P., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli Ş.A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.