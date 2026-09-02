Ankara'da markette silahlı kavga: O anlar kamerada
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ş.A. isimli şahıs, tartıştığı H.P.'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tartıştığı Kişiyi Bacaklarından Vurdu
Olay, saat 21.00 sıralarında Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.A. ile H.P. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran Ş.A., ateş ederek H.P.'yi bacaklarından vurdu.
Saldırgan Yakalandı
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.P., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli Ş.A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam