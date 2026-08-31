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Beykoz'da otomobilin yayaları ezdiği kaza kamerada
Beykoz'da otomobilin yayaları ezdiği kaza kamerada
Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2026 15:24
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İstanbul Beykoz'da Fevzi Paşa Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayaları ezdi. 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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