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Beykoz'da otomobilin yayaları ezdiği kaza kamerada

Beykoz'da otomobilin yayaları ezdiği kaza kamerada

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İstanbul Beykoz'da Fevzi Paşa Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayaları ezdi. 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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