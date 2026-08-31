Beykoz'da otomobilin yayaları ezdiği kaza kamerada

Antalya'da trafikte yol verme kavgası: Motokurye sürücüyü kaputta yumrukladı, o anlar kameraya yansıdı

Denizli'de şantaj ve gasp operasyonu: JASAT yakaladı, 7 şüpheli tutuklandı

Karaköy'de Kanadalı turiste takside gasp ve bıçaklı saldırı

Karaköy'de Kanadalı turiste takside gasp ve bıçaklı saldırı