İstanbul'da şiddetli rüzgar: Bahçelievler'de ağaç 3 aracın üzerine devrildi sürücü saniyelerle kurtuldu
İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, kentin çeşitli noktalarında hasara neden oldu. Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle devrilen büyük bir ağaç, park halindeki biri kamyonet 3 aracın üzerine düştü. Olay anında kamyonetin içinde bulunan Yüksel Özden ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, Güngören'de de benzer bir ağaç devrilmesi olayı yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlar bulundukları yerden çıkarılırken, olaylarda maddi hasar oluştu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam