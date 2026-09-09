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Var Mısın Yok Musun 38. bölüm fragmanı ekranlara geldi

Var Mısın Yok Musun 38. bölüm fragmanı ekranlara geldi

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Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'un 38. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Televizyon

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