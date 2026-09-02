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Samsun’da SUV araç direğe çarptı: Hacer Ter hayatını kaybetti

Samsun’da SUV araç direğe çarptı: Hacer Ter hayatını kaybetti

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Samsun-Ankara karayolu Kavak ilçesi geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği SUV tipi araç, yön levhası direğine çarptı. Kazada Hacer Ter olay yerinde hayatını kaybederken, aynı aileden sürücü dahil 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yön Levhası Direğine Çarptı

Olay, saat 07.00 sıralarında Kavak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şehit Nurettin Cinsoy Caddesi üzerindeki Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efrahim Ter idaresindeki 10 AUE 234 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik yön levhası direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, araçta bulunan Hacer Ter'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Efrahim Ter ile araçtaki diğer yolcular İrem Ter ve Necdet Ter, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Efrahim Ter, buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Samsun Şehir Hastanesine sevk edildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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