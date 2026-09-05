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Antalya Kumluca'da traktör su kanalına devrildi: 66 yaşındaki Ali Genç direksiyon başında kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor

Antalya Kumluca'da traktör su kanalına devrildi: 66 yaşındaki Ali Genç direksiyon başında kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde portakal bahçesini suladıktan sonra evine dönen 66 yaşındaki Ali Genç, traktörüyle su kanalına devrilerek hayatını kaybetti. Daha önce iki kez kalp krizi geçirdiği öğrenilen yaşlı adamın, direksiyon başında kriz geçirmesi sonucu kontrolü kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bahçe Dönüşü Kanala Devrildi

Olay, Kumluca ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, portakal bahçesinden traktörüyle evine doğru yola çıkan Ali Genç (66), sürücüsünün kontrolünden çıkan aracıyla yol kenarındaki su kanalına devrildi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün Altında Hayatını Kaybetti

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Ali Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kumluca Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Genç'in cenazesi, Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kalp Krizi Şüphesi

Ali Genç'in seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Genç'in yakınları, merhumun daha önce iki kez kalp krizi geçirdiğini ve bunlardan birinin yine araç kullanırken yaşandığını belirtti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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