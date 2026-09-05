Giriş Tarihi: 05 Eylül 2026 14:48 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2026 16:19

Bahçe Dönüşü Kanala Devrildi

Olay, Kumluca ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, portakal bahçesinden traktörüyle evine doğru yola çıkan Ali Genç (66), sürücüsünün kontrolünden çıkan aracıyla yol kenarındaki su kanalına devrildi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün Altında Hayatını Kaybetti

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Ali Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kumluca Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Genç'in cenazesi, Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kalp Krizi Şüphesi

Ali Genç'in seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Genç'in yakınları, merhumun daha önce iki kez kalp krizi geçirdiğini ve bunlardan birinin yine araç kullanırken yaşandığını belirtti.