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Muğla Seydikemer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Onurcan Kıllı ve Süleyman Fırat Akuş öldü!

Muğla Seydikemer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Onurcan Kıllı ve Süleyman Fırat Akuş öldü!

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Seydikemer ilçesi Gerişburnu Mahallesi Saklıkent yolunda 48 ARL 548 plakalı motosiklet ile 35 CTF 951 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, motosikletteki Onurcan Kıllı ve Süleyman Fırat Akuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

Olay, Seydikemer ilçesi Gerişburnu Mahallesi Saklıkent yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 ARL 548 plakalı motosiklet ile 35 CTF 951 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki genç yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İki Genç Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Onurcan Kıllı ile Süleyman Fırat Akuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. İki gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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