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Arnavutköy'de servis şoförleri arasında akaryakıt kavgası: 4 kurşunla vurulan Mehmet Taştan hayatını kaybetti!

Arnavutköy'de servis şoförleri arasında akaryakıt kavgası: 4 kurşunla vurulan Mehmet Taştan hayatını kaybetti!

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Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde iki işçi servisi sürücüsü arasında iddiaya göre akaryakıt anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen kavgada Özcan K.'nin silahla vurduğu Mehmet Taştan, kaldırıldığı Doktor Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin takibi sonucu Haraççı-Hadımköy Yolu üzerinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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