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Ankara Kültür Yolu Festivali'nde lezzet şöleni! Başkentin asırlık tatları 60 noktada buluştu

Ankara Kültür Yolu Festivali'nde lezzet şöleni! Başkentin asırlık tatları 60 noktada buluştu

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında, başkentin köklü mutfak kültürü ve geleneksel tatları ziyaretçilerle buluşturuluyor. Kentin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Ankara döneri, Ankara simidi ve Ankara tavası gibi lezzetleri sunan geleneksel işletmeler, festival için hazırlanan 60 lezzet noktası haritasıyla gastronomi meraklılarına tanıtılıyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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