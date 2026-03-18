Zehir tacirlerine şafak baskını: Maltepe'de 5 şüpheli yakalandı

Araçta Uyuşturucu Satışı Polise Takıldı

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Kaşmir Sokak'ta bir araçtan uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan 34 HDN 767 plakalı otomobili durduran ekipler, içerisindeki A.Ö. ve Y.K.'yı gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ile satıştan elde edilen nakit para ele geçirildi.

"Zula Evleri" Deşifre Edildi

Şüphelilerin sorgusunda uyuşturucu trafiğinin merkezi olan iki "zula evi" ve sevkiyatta kullanılan bir başka araç daha deşifre edildi. Orhangazi Mahallesi'ndeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda D.İ., A.K. ve Z.S. yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda; 1 kilo 142 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar, hassas terazi ve 275 bin lira nakit para bulundu.

Firari Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Gözaltına alınanlardan D.İ.'nin "uyuşturucu ticareti" suçundan 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 18 yaşından küçük olan Y.K.'nın ifadesinin Çocuk Büro Amirliği'nde alındığı öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.