Yüksekova'da taşlı sopalı kavga: Müdahale eden polis memuru ve 1 vatandaş yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taksi şoförü ile bir vatandaş arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olaya müdahale eden bir polis memuru başına isabet eden cam parçalarıyla yaralanırken kavgayı ayırmak isteyen bir vatandaş da darp edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Taksi şoförü ile vatandaş arasında tartışma çıktı

Olay, Yüksekova ilçe merkezindeki Eski Sinema Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle taksi şoförü ile bir vatandaş arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Çevrede paniğe neden olan kavga sokakta büyük kargaşa yarattı.

Müdahale eden polis memuru cam parçasıyla yaralandı

Olaya müdahale eden polis ekiplerinden bir memur, başına isabet eden cam parçalarıyla yaralandı. Kavgayı ayırmak isterken darp edilen bir vatandaş da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Öte yandan taksi şoförüne ait aracın camlarında da hasar meydana geldiği bildirildi.

Yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı polis memuru ve vatandaş Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Taraflar birbirinden uzaklaştırıldı, tahkikat başlatıldı

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sokakta kavganın tarafları birbirinden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri incelemeye alındı.