Hatay'da motosiklet sürücüsü 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti: Kaza anı kamerada

Hatay'da motosiklet sürücüsü 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti: Kaza anı kamerada

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ersan Özçelik (41), 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Özçelik'in ölümüne neden olan kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı. O görüntüler haberimizde.

Hatay'da motosiklet sürücüsü 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti: Kaza anı kamerada

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ersan Özçelik (41), hastanede verdiği 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Özçelik'in hayatını kaybetmesine neden olan kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Kaza Tekebaşı Mahallesi'nde meydana geldi

Olay, 10 Mart Salı günü Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü Ersan Özçelik, bir otomobille çarpışmasıyla birlikte yere savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi gerçekleştirerek Özçelik'i hastaneye kaldırdı.

7 günlük yaşam mücadelesi sona erdi

Hastanede yoğun bakım altına alınan Ersan Özçelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 41 yaşındaki Özçelik, kazanın ardından 7 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ersan Özçelik'in hayatını kaybetmesine neden olan kaza anının güvenlik kamerasına an be an yansıdığı öğrenildi.

Bunlar da Var

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı mesajı verdi: Savaş bir an önce bitmeli
Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı mesajı verdi: Savaş bir an önce bitmeli
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: 17 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tutuyor
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: 17 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tutuyor
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Özgür Özel'in "Lüksemburg'da demirli yat" yalanı elinde patladı
Özgür Özel'in "Lüksemburg'da demirli yat" yalanı elinde patladı

