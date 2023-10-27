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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023, 00:40 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023, 00:48

Zam kavgası: Bursa'da kiracısının parmağını ısırarak kıran ev sahibi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye mahallesinde ev sahibi kiracı arasında çıkan kavgada, ev sahibi yaşlı kiracısını hem darp etti, hem de parmağını ısırdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Işık Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Kiracı Selamettin K. (63) ile ev sahibi Ahmet Ö. (56) arasında zam tartışması yaşandı. Bin 800 lira kira ücretine zam yapmak isteyen ev sahibi ile kiracısı arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada ev sahibi, kiracısını darp edip parmağını ısırarak yaraladı.

Yaralanan kiracı, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde ısırılma sonucu parmağında kırık ve doku zedelenmesi oluşan kiracı, tedavinin ardından ev sahibinden şikayetçi oldu.

Ev sahibi Ahmet Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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