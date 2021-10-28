Samsun’da durmak için kenara yanaşan dolmuşun sağından geçmeye çalışan elektrikli motosikletli, önde oturan yolcunun inmek için açtığı kapıya çarparak yaralandı. Kaza, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Osman Kamancı’nın kullandığı 55 M 0361 plakalı dolmuş minibüs Eski Sanayi Sitesi'nin önünden geçerken sağ önde oturan yolcu inmek isteyince dolmuş kenara yanaştı. Arkada bulunan motosikletli, dolmuşun sağından geçmek isterken yolcunun onu fark etmeyerek inmek için kapıyı açmasıyla da kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Enes S. yaralandı. Yaralı, 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.