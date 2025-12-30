Sultangazi'de takip ettiği çocuğa silahla ateş ederken yolda yürüyen kişiyi vurdu
Sultangazi’de İ.K.(19), bir süredir telefonla arayarak rahatsız ettiği C.C.Y.(16)'yi yolda takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan C.C.Y., polis ekiplerine haber verdi. Polisleri gören İ.K. belinden silahını çıkarıp C.C.Y'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan mermiler yolda yürüyen M.K.'ya isabet ederek yaraladı. Şüpheli İ.K. ise gözaltına alındı.
TAKİP EDİLEN GENÇ KIZI VURMAK İSTEDİ
Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, iddiaya göre bir süredir telefonla rahatsız ettiği 16 yaşındaki C.C.Y.'yi takip eden İ.K., polislerin geldiğini fark edince silahına sarıldı.
YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ YARALANDI
Şüphelinin C.C.Y.'ye doğru ateş etmesi sonucu kurşunlar yolda yürüyen M.K.'ya isabet etti. Yaralanan M.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayda park halindeki bir otomobilin camı da zarar gördü.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Saldırıyı gerçekleştiren İ.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.