Sultangazi'de takip ettiği çocuğa silahla ateş ederken yolda yürüyen kişiyi vurdu

TAKİP EDİLEN GENÇ KIZI VURMAK İSTEDİ

Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, iddiaya göre bir süredir telefonla rahatsız ettiği 16 yaşındaki C.C.Y.'yi takip eden İ.K., polislerin geldiğini fark edince silahına sarıldı.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ YARALANDI

Şüphelinin C.C.Y.'ye doğru ateş etmesi sonucu kurşunlar yolda yürüyen M.K.'ya isabet etti. Yaralanan M.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayda park halindeki bir otomobilin camı da zarar gördü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırıyı gerçekleştiren İ.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.