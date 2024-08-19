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Yer: Kağıthane! Filistinli iş adamı saldırı anı kamerada
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Yer: Kağıthane! Filistinli iş adamı saldırı anı kamerada

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024, 13:38   |   Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024, 13:48

İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon kabinindeki Filistinli A.K. (30) ise hayatını kaybetti. Polisin yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı aracın kiralık araç olduğu tespit edilirken olay yerinde el yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ve 8 adet 7.65 mm kovan bulundu. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yapılan çalışmaların ardından olayın İsrail istihbarat örgütü MOSSAD ile ilgili bağı olduğuna dair ize rastlanmadığını belirtildi.

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