Yeni sistem yolda: Emekliye ek gelir desteği

Yeni sistem yolda: Emekliye ek gelir desteği

Emeklilikte hane bazlı destek dönemi başlıyor! Geliri düşük olan emekli hanelerine kira, yakıt ve gıda yardımı yapılacak. 2026 sosyal destek paketinin detayları netleşti.

