Meteoroloji’den çifte uyarı: Önce güneş sonra fırtına!

Meteoroloji’den çifte uyarı: Bahar havası yerini sağanak ve kara bırakıyor! Batı illerinde sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu karla mücadele edecek. Yeni yağış dalgası ne zaman gelecek?

Iğdır FK 6-0 Antalyaspor | (MAÇ ÖZETİ)
GOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Alhan Kurtoğlu)
GOL | Samsunspor 2-0 Bodrumspor (Mouandilmadji)
GOL | Samsunspor 1-0 Bodrumspor (Mouandilmadji)
