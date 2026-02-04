SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıOtopilottaki Tesla karşı şeride daldı: O anlar kamerada!Otopilottaki Tesla karşı şeride daldı: O anlar kamerada!Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 12:11 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu TEM Otoyolu Esenyurt mevkinde Tesla marka araç, otopilot modunda iken ters istikamete daldı. Kaza anı kameraya yansıdı.Bunlar da Var 07:04Iğdır FK 6-0 Antalyaspor | (MAÇ ÖZETİ) 03.02.2026Salı 00:43GOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Alhan Kurtoğlu) 03.02.2026Salı 01:03GOL | Samsunspor 2-0 Bodrumspor (Mouandilmadji) 03.02.2026Salı 01:12GOL | Samsunspor 1-0 Bodrumspor (Mouandilmadji) 03.02.2026SalıCANLI YAYIN