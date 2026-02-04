SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerSpor VideolarıGOL | Gençlerbirliği 1-0 Eyüpspor (Varesanovic)GOL | Gençlerbirliği 1-0 Eyüpspor (Varesanovic)Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 18:19 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 18:20 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında Gençlerbirliği, 12. dakikada Dal Varesanovic'in attığı golle Eyüpspor karşısında skoru 1-0 öne geçti.Bunlar da Var 08:58Tahliye sonrası ilk durak Müge Anlı: Sinan Sardoğan her şeyi anlattı 04.02.2026Çarşamba 00:23Epstein belgeleri Barış Akarsu dosyasını açtı: Suikast iddiası! 04.02.2026Çarşamba 01:03N'golo Kante resmen Fenerbahçe'de! 04.02.2026Çarşamba 01:16GOL | Trabzonspor 3-0 Fethiyespor 03.02.2026SalıCANLI YAYIN