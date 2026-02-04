PODCAST CANLI YAYIN
Pide fiyatı belli oldu: 250 gramı 25 lira!

Pide fiyatı belli oldu: 250 gramı 25 lira!

Fırınlarda hazırlıklar hızlanırken Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu: 250 gram sade pide 25 TL’den satılacak. Yumurtalı ve susamlı tercih edenler ise 10 TL ek ücret ödeyecek. İşte sofraların vazgeçilmezi pide fiyatlarındaki son durum...

Bunlar da Var

Iğdır FK 6-0 Antalyaspor | (MAÇ ÖZETİ)
Iğdır FK 6-0 Antalyaspor | (MAÇ ÖZETİ)
GOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Alhan Kurtoğlu)
GOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Alhan Kurtoğlu)
GOL | Samsunspor 2-0 Bodrumspor (Mouandilmadji)
GOL | Samsunspor 2-0 Bodrumspor (Mouandilmadji)
GOL | Samsunspor 1-0 Bodrumspor (Mouandilmadji)
GOL | Samsunspor 1-0 Bodrumspor (Mouandilmadji)

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle