Pide fiyatı belli oldu: 250 gramı 25 lira!
Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 10:04
Fırınlarda hazırlıklar hızlanırken Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu: 250 gram sade pide 25 TL'den satılacak. Yumurtalı ve susamlı tercih edenler ise 10 TL ek ücret ödeyecek. İşte sofraların vazgeçilmezi pide fiyatlarındaki son durum...