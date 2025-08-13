Şile Otoyolu'nda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitiren Yelda Karaduman (40), aracıyla yoldan çıkarak otoyol kenarındaki ormanlık alana uçtu.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Karaduman'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi. Karaduman'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Araçta teknik arıza ya da başka bir etkenin olup olmadığı araştırılıyor.