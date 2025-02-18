Yalnız yaşayan 54 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Kars'ın Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi'nde bulunan apartmanın 2. katında yalnız yaşayan 54 yaşındaki Veli Taşdemir'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz firması ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince kapısı açılarak girilen dairede Taşdemir koltukta hareketsiz şekilde dururken bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen Taşdemir'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.