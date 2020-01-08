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Yağışların ardından İstanbul'da barajlardaki son durum!

08.01.2020 12:20

İstanbul'da Pazar akşamından itibaren etkili olan yağmur barajlardaki doluluk oranını yüzde 10 artırdı. Doluluk oranı son yağmurla birlikte yüzde 49,88 oranına ulaştı.


İstanbul'da etkili olan yağmur ve fırtına İstanbullulara zor anlar yaşatırken barajlardaki doluluk oranını da yüzde 10 artırdı. Yağmurun başladığı Pazar günü yüzde 39,31 olan doluluk oranı son yağmurla birlikte yüzde 49,88 oranına ulaştı.
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