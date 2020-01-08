Van Başkale’de etkili olan 'Sibirya soğukları' sonucu bir tilki dondu

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları ilçe merkezine yiyecek aramak için inen bir tilkinin donmasına neden oldu. Geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen soğuklar ilçede yaşamı olumsuz etkiliyor. 2 bin 400 rakım yüksekliğine sahip olan ilçede gündüzleri hava sıcaklığı sıfırın altında 10 ile 15 derece arasında değişirken, geceleri ise sıcaklık sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. İlçe merkezi Tepebaşı Mahallesinde bugün sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar tarafından bir tilkiyi donmuş halde gördü. Tilkinin ilçe merkezinde yiyecek aramaya gelirken donduğu tahmin ediliyor. Tilkinin donarak öldüğünü belirten vatandaşlar, sabah saatlerinde işlerine giderken karın içinde donarak ölen bir tilki gördüklerini söylediler.
Van Başkale’de etkili olan 'Sibirya soğukları' sonucu bir tilki dondu08.01.2020 12:44
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