Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sabah saatlerinde Eyüp Nebi yol ayrımında meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen 03 KR 262 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak karşı yola geçti ve devrildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada Hüseyin D., Azat D., Yusuf D. ve Ali Çiftçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Viranşehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Ali Çiftçi kurtarılamadı

Yaralılardan Ali Çiftçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme ve soruşturma devam ediyor.