Viranşehir’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sabah saatlerinde Eyüp Nebi yol ayrımında meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen 03 KR 262 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak karşı yola geçti ve devrildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada Hüseyin D., Azat D., Yusuf D. ve Ali Çiftçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Viranşehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Ali Çiftçi kurtarılamadı
Yaralılardan Ali Çiftçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Soruşturma sürüyor
Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme ve soruşturma devam ediyor.