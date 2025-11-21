PODCAST CANLI YAYIN
Viranşehir’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Viranşehir’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sabah saatlerinde Eyüp Nebi yol ayrımında meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen 03 KR 262 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak karşı yola geçti ve devrildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada Hüseyin D., Azat D., Yusuf D. ve Ali Çiftçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Viranşehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Ali Çiftçi kurtarılamadı

Yaralılardan Ali Çiftçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Bunlar da Var

'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
Diyarbakır'da TIR kazası kamerada: 4 ölü!
Diyarbakır'da TIR kazası kamerada: 4 ölü!
Şanlıurfa'da ölümlü kavga!
Şanlıurfa'da ölümlü kavga!
Kağıthane’de aldattığını öne sürdüğü eşi ve sevgilisini otelde bıçakladı: İşte o anlar!
Kağıthane’de aldattığını öne sürdüğü eşi ve sevgilisini otelde bıçakladı: İşte o anlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle