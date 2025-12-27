Ağrı beyaza büründü

Ağrı'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkezi ile birlikte ilçelerde etkili oldu. Hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşmesiyle kar yağışı dün itibarıyla il genelinde kendini gösterdi.



Gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar, ilerleyen saatlerde Ağrı merkez ve ilçelere ulaştı. Sabah saatlerinde kent merkezi başta olmak üzere Patnos, Doğubayazıt, Eleşkirt, Tutak ve diğer ilçelerde cadde ile sokaklar karla kaplandı.



Kar yağışıyla birlikte Ağrı genelinde kış manzaraları oluşurken, kent adeta beyaz örtüyle kaplandı.