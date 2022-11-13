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Villa değil uyuşturucu serası! 2 katlı villaya uyuşturucu operasyonu

Villa değil uyuşturucu serası! 2 katlı villaya uyuşturucu operasyonu
13.11.2022 09:54

OTOMATİK OYNAT

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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince 2 katlı villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda villanın özel bölümlerinde oluşturulan seralarda bin 300 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde kiralık bir villada kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Konuyu büyük bir titizlikle takip eden jandarma ekipleri tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Villaya yönelik şafak operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri, villada geniş çaplı bir arama yaptı.

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