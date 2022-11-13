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Konya'da oto tamirhanesinde patlama! 1 yaralı

Konya'da oto tamirhanesinde patlama! 1 yaralı
13.11.2022 06:02 - Son Güncelleme: 13.11.2022 06:17

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberine göre Konya'da bulunan bir sanayi sitesinde gece saatlerinde patlama meydana geldi. Paltamada bir işçi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Yaşam Videoları

Konya'da sanayi sitesinde bulunan oto tamirhanesinde,gaz tankının patlaması sonucu işçilerden Muhammed Akay yaralanırken, diğer işçi İsmail Şenuzan yara almadan kurtuldu. Patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Loras Mahallesi Dicle Caddesi'ndeki oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Şenuzan ve Muhammed Akay, bir otomobilin elektrik aksamını tamir etmeye başladı. Bu sırada otomobilin yanındaki gaz tankında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fırlayan iş yerinin kapısı, park halinde duran bir aracın üzerine devrilirken, Şenuzan ve Akay koşarak iş yerinden uzaklaştı.

Patlama sebebiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Akay yaralanırken, Şenuzan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Akay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama nedeniyle 4 araç zarar gördü. Öte yandan, patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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