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Adana'da şoke eden görüntü! 17 kişilik servis aracından 41 kişi çıktı

Adana'da şoke eden görüntü! 17 kişilik servis aracından 41 kişi çıktı
21.11.2020 10:43
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Son dakika haberine göre Adana'da 17 kişilik servis minibüsünde 41 tarım işçisi taşıyan ehliyetsiz sürücü ve yolculara para cezası verildi. Polis kamerasına yansıyan görüntüde, daha çok yolcu taşıyabilmek için aracın koltuklarının söküldüğü yer alıyor.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, S.H'nin kullandığı 01 MA 0306 plakalı servis minibüsünü Adana-Karataş kara yolunda durdurdu.

Ekipler, 17 kişilik araçta tarladan dönen 41 tarım işçisi bulunduğunu belirledi.


Ehliyetiz olduğu tespit edilen sürücü S.H'ye, "taşıma sınırı üzerinde yolcu almak", "belediyeden alınan izin ve ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "araçta teknik değişiklik yapmak"tan para cezası uygulandı. Araç da trafikten 60 gün men edildi.


Ekipler ayrıca 41 yolcuya da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle ceza verdi.


Polis kamerasına yansıyan görüntüde, daha çok yolcu taşıyabilmek için aracın koltuklarının söküldüğü yer alıyor.

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