Van’da okul servisiyle TIR çarpıştı: 15 yaralı!

Van’ın Erciş ilçesinde okul servisiyle TIR'ın çarpışması sonucu 14 öğrenci ve minibüs sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde okul servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Erciş Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen okul servisi minibüsü ile bir TIR, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ve araçta bulunan 14 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

