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Van’da korkutan apartman yangını: 40 kişi dumandan etkilendi
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024, 09:07 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024, 09:07

Van’da korkutan apartman yangını: 40 kişi dumandan etkilendi

Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir apartmanda gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Vali Mithatbey Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine düşen ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gece saat 01.20 sıralarında başlayan yangına 5 araç ve 18 itfaiye personeliyle müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşları da tahliye etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın nedeniyle boşaltılan binadaki 40 kişi dumandan etkilenirken, durumu kötü olan 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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