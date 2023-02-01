Haberler Yaşam Videoları Van'da faciadan dönüldü: Yolcu minibüsü şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

Van'da faciadan dönüldü: Yolcu minibüsü şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

Van'da faciadan dönüldü: Yolcu minibüsü şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu
01.02.2023 21:44

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 04:17
Zeytinburnu'nda 4 katlı...
Yaşam 07:36
Bilgisayar dükkanında çıkan...
Yaşam 03:14
Antalya Alacabel'de kar ve...
Yaşam 00:35
Güzellik merkezinde yangın...
Yaşam 05:03
Kartal açıklarında gemide iş...
Yaşam 02:54
Uludağ'a tatilci akını
Yaşam 01:47
Bolu Dağı Tüneli'nde...
Yaşam 02:52
Çamlıca Tepesi beyaza büründü
Yaşam 01:38
6 yaşındaki kız çocuğu boş...
Yaşam 00:33
İstanbul'da kar yağışı hava...
Yaşam 00:19
Brüksel’de tren garında...
Yaşam 02:48
Burçları neler bekliyor? işte...

Geçtiğimiz hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Çığ tehlikesi nedeni ile Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatılırken, Van'a ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinde sağlanıyor. Bu gün Bahçesaray ilçesinden Bitlis'in Hizan ilçesine gitmekte olan E.S. yönetimindeki 65 V 3774 plakalı yolcu minibüsü, Kalkanlı köyü yakınlarında kayganlaşan yolda virajı alamayarak yoldan çıktı. İçerisinde 12 yolcu bulunan minibüs şarampole yuvarlanmak üzereyken kara saplandı. Kimsenin yaralanmadığı kazada, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu minibüs bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA