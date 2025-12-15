İzmir'de feci kaza kamerada: Otomobil motosiklete çarptı! Kadının yola savrulduğu kazada 1 ölü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Seferihisar ilçesi İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. idaresindeki 35 CFT 739 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hızla seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yeliz Başak metrelerce havaya savrularak yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yeliz Başak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından otomobil içerisinde sıkışan sürücü M.B., AKS ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yeliz Başak'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin büyük bir hızla çarptığı, çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.