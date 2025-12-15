PODCAST CANLI YAYIN
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Aksaray’da otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Minarecik Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep T. (23) idaresindeki 26 NC 744 plakalı otomobil park etmek üzere manevra yaparken kurye Furkan Ç.'nin (21) kullandığı 68 ADV 721 plakalı motosiklet otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü motorun altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
‘Eşime neden baktın’ dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
‘Eşime neden baktın’ dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Ataşehir'de korkutan yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı!
Ataşehir'de korkutan yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı!
Avustralya'da plajda saldırı: Çok sayıda ölü var!
Avustralya'da plajda saldırı: Çok sayıda ölü var!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle