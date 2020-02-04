Ağrı'da yola çığ düştü! Büyük panik 04.02.2020 12:02

Ağrı Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. Bölgede sürücüler mahsur kalırken, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Olay sırasında yoldan geçen aracın olmaması bir felaketin önüne geçti.

Ağrı'nın Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. Sürücüler, bölgede mahsur kalırken, yolun yeniden ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri, çalışma başlattı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da, Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu birçok sürücü, yolda kaldı. Ulaşımın yeniden sağlanması için bölgeye Karayolları ekipleri, sevk edildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.