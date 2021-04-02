Üzeyir Garih cinayeti! Zaman aşımına 4 ay kaldı hala çözülemedi

Alarko Holding Kurusu Eş Başkanı Dr. Üzeyir Garih bundan tam 19 yıl 8 ay önce 11 bıçak darbesiyle öldürüldü. Garih'le ilgili soruşturma dosyası 4 ay sonra zaman aşımına uğrayacak. Eğer 4 ayda soruşturmayla ilgili herhangi bir yeni delil ve bilgi tespit edilemezse; dosya yeterince araştırılmayan ve cevapsız kalan sorularla tozlu raflarda yerini alacak.

Üzeyir Garih, cinayet günü Alarko Holding'de Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Nikolay Vassilev'le görüştü. Şoförü ve koruması izinliydi. Eyüp Sultan Mezarlığı'na 14.00'te gitti. Mezarlıkta asker kaçağı Yener Yermez tarafından öldürüldü. Yermez'e verilen müebbet ağır hapis cezası, Yargıtay'ca 18 yıl önce onandı.

FETÖ'CÜ SAVCILAR İLGİLENMİŞTİ

Ancak bu tartışmaları bitirmedi. Garih'in arkadaşı Doğan Kasadolu'nun "Adi bir cinayet değil, arkasında bir örgüt olabilir" iddiasıyla ilgili savcılığa yapılan suç duyurusunda bugüne kadar bir arpa boyu yol alınamadı.

Soruşturma dosyasıyla FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz, Cihan Kansız, Muammer Akkaş ve Fikret Seçen gibi savcılar ilgilenmişti. Sır perdesi aralanamayan cinayetin ardında bir örgütün olup olmadığı ya da cinayet sırasında başka bir kişinin olup olmadığı tespit edilemedi.

İŞTE YANIT BULAMAYAN 11 SORU

1 -Yermez, "Cinayeti hırsızlık için işledim" dedi. Ancak Garih'in kolundaki 50 bin dolarlık saati ve cüzdanı almadı. Neden?

2 -Cinayet delili bıçak, cinayet mahallinden 10 metre öteye şair Sıtkı Ozansoy'un mezarının yanında toprağa gömüldü. Polis, 11 günde delil bıçağı nasıl bulamadı?

3 -Yermez, Fehmi Koru'ya ihbar mektubu gönderdi. "Bana cinayeti üstlenmem karşılığında 1.5 milyon dolar teklif edildi. Kabul etmemem halinde ölümle tehdit edildim" dedi. Bu iddianın doğruluğu niçin araştırılmadı?

4 -Hasdal Kışlası'na girerken er Yermez'den cep telefonu çıktı. Cep telefonuyla ilgili niçin işlem yapılmadı?

5 -Yermez, adli tıpta görevli olan ve Ergenekon sanıkları arasında yer alan Ümit Sayın'ın Garih cinayetiyle ilgili çok şeyler bildiğini iddia etti. Sayın, Yermez'i yalanladı. Sayın, geçen yıl şüpheli bir şekilde evinde ölü bulundu.

6 -Olay yerinde bir kadının kanı tespit edildi. Yermez, Meral isimli kadından söz etti. Kim olduğu bulunamadı.

7 -Yermez'in raporuna göre üzerinde sadece küçük bir kan lekesi bulundu. Halbuki Garih tam 11 kez bıçaklanmıştı. Yermez o gün giydiği bütün giysileri değiştirdiyse dolabındaki pantolona kan lekesi nasıl bulaştı?

8 -Cinayeti işlerken eldiven kullanmayan Yermez'in cinayet mahallinde neden hiç parmak izine rastlanmadı?

9 -Yermez suç delili telefonunu neden kışlaya götürdü?

10 - Garih'in olay günü cep telefonuyla kimi ya da kimleri aradığı hiç araştırılmadı? Arayan ve aranan numaralar sır gibi saklandı.

11 - Garih'in Eyüp Mezarlığı'na neden yalnız gittiği meçhul kaldı.