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Ankara'da trafik kazası son dakika! 10 araç, 4 ölü 5 yaralı

Ankara'da trafik kazası son dakika! 10 araç, 4 ölü 5 yaralı
01.04.2021 16:10
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Ankara TEM yolunda dolu yağışı yüzünden 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Tahir Akdoğan idaresindeki otomobil, otoyolun 45. kilometresi İneköy mevkiinde, aynı yönde ilerleyen Ferhat K.'nın kullandığı tıra arkadan çarptı. Kazada, sürücü Akdoğan ile otomobildeki Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi.


Ankara istikametine seyreden Tahir Akdoğan idaresindeki otomobil, otoyolun 45. kilometresi İneköy mevkiinde, aynı yönde ilerleyen Ferhat K.'nın kullandığı tıra arkadan çarptı. Kazada, sürücü Akdoğan ile otomobildeki Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi.

10 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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