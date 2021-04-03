Aydın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu

Aydın'ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu. Silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen Kurt'un ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gitti. Öte yandan konuya ilişkin Aydın Valiliği açıklama yaptı.



"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.