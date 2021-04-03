Aydın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu

Aydın'ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu. Silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen Kurt'un ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gitti. Öte yandan konuya ilişkin Aydın Valiliği açıklama yaptı.
Aydın'ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim ilçesinde ölü bulundu.
ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI
Ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Kaymakam Kurt'un ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma başlattı.
"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"
Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.
KAYMAKAM YILMAZ KURT KİMDİR?
1976 yılında Trabzon/Çaykara'da doğdu. 2001 yılında Kırklareli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti.
Bu dönemde; Tokat/Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere'de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı. 2005 tarihinde Ordu/Çatalpınar kaymakamı olarak atanan Kurt, müteakiben Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanmış olup, 17 Eylül 2018 tarihinde Kuyucak'ta göreve başladı.